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Улетучивающиеся деньги: новые подробности в деле аварии «Северных потоков»

Марина Крижановская
Наталья Панталёва
04:28 29.09.2022
Для устранения аварии на газопроводах потребуется не одно техническое ремонтное судно, длительное время и десятки миллионов долларов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Danish Defense Ministry XinHua Globallookpress
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От береговой охраны Швеции поступили новые кадры последствий аварии на газопроводе «Северный поток». Более детальные, чем опубликованные ранее. Напор выходящего из пробоин газа не ослабевает. Устранить утечку береговая охрана не в силах.

Газета Der Tagesspiegel со ссылкой на источники в правительстве Германии сообщила, что, согласно предположениям немецких спецслужб, обе нитки трубопровода «Северный поток» и одна газопровода «Северный поток-2» станут непригодными для использования навсегда, если не обеспечить их оперативное восстановление.

«Будут задействованы на длительное время несколько технических ремонтных судов. Цена будет составлять многие десятки, а может быть даже и сотни миллионов долларов. Кроме того, произошло замещение газа в трубопроводах морской водой, что также можно расценивать как очень негативный фактор. Сроки говорить преждевременно. Заниматься ремонтом бессмысленно, потому что могут появиться новые инциденты. Сначала надо разобраться, как это все произошло», - рассказал «Звезде» заместитель директора Института проблем нефти и газа Василий Богоявленский.

Осмотр поврежденных участков «Северных потоков» может начаться только через одну-две недели. Так считают в Минобороны Дании. Потери газа уже оценивают в миллиард кубометров. 

«Обе нитки "Северного потока-2" заполнены газом. Все системы готовы к прокачке. И газ этот очень дорогой. И половина этого газа уже была запланирована для наших внутренних балансов. Этот газ стоит очень много денег и сейчас он улетучивается в воздух», - прокомментировал сложившуюся ситуацию пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что Россия ожидает информации по произошедшему случаю от Дании и Швеции. Тем более, что никто не смог бы приблизиться к трубам, не попав в поле зрения мониторингового оборудования этих стран. Песков призвал также представителей стран Запада воздержаться от необдуманных заявлений и отверг обвинения, звучащие в адрес России.

«Вы знаете, это достаточно предсказуемо, а также предсказуемо глупо высказывать такие версии. Еще раз повторю: предсказуемо глупо и абсурдно. Я хочу призвать всех подумать. Перед тем, как делать какие то заявления, нужно дождаться момента исследования вот этих прорывов, определения - взрыв это или не взрыв», - сказал Песков.

Кроме того, представитель Кремля напомнил об угрозах в адрес российского газопровода, прозвучавших еще в начале февраля от президента США Джо Байдена.

«Если Россия вторгнется, если танки или войска пересекут границу Украины, тогда уже не будет "Северного потока-2". Мы покончим с этим. Я вам обещаю. Мы сможем это сделать», - заявлял в феврале 2022-го года Байден.

Подробнее о том, какова выгода для американцев от произошедшего чрезвычайного происшествия на газопроводах «Северный поток», о том, кто спешно начал благодарить США за случившееся и кто уже запустил иной газопровод по дну Балтийского моря в Европе - в материале Натальи Панталевой.

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