Улетучивающиеся деньги: новые подробности в деле аварии «Северных потоков»

Для устранения аварии на газопроводах потребуется не одно техническое ремонтное судно, длительное время и десятки миллионов долларов.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Danish Defense Ministry XinHua Globallookpress

От береговой охраны Швеции поступили новые кадры последствий аварии на газопроводе «Северный поток». Более детальные, чем опубликованные ранее. Напор выходящего из пробоин газа не ослабевает. Устранить утечку береговая охрана не в силах.

Газета Der Tagesspiegel со ссылкой на источники в правительстве Германии сообщила, что, согласно предположениям немецких спецслужб, обе нитки трубопровода «Северный поток» и одна газопровода «Северный поток-2» станут непригодными для использования навсегда, если не обеспечить их оперативное восстановление.

«Будут задействованы на длительное время несколько технических ремонтных судов. Цена будет составлять многие десятки, а может быть даже и сотни миллионов долларов. Кроме того, произошло замещение газа в трубопроводах морской водой, что также можно расценивать как очень негативный фактор. Сроки говорить преждевременно. Заниматься ремонтом бессмысленно, потому что могут появиться новые инциденты. Сначала надо разобраться, как это все произошло», - рассказал «Звезде» заместитель директора Института проблем нефти и газа Василий Богоявленский.

Осмотр поврежденных участков «Северных потоков» может начаться только через одну-две недели. Так считают в Минобороны Дании. Потери газа уже оценивают в миллиард кубометров.

«Обе нитки "Северного потока-2" заполнены газом. Все системы готовы к прокачке. И газ этот очень дорогой. И половина этого газа уже была запланирована для наших внутренних балансов. Этот газ стоит очень много денег и сейчас он улетучивается в воздух», - прокомментировал сложившуюся ситуацию пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что Россия ожидает информации по произошедшему случаю от Дании и Швеции. Тем более, что никто не смог бы приблизиться к трубам, не попав в поле зрения мониторингового оборудования этих стран. Песков призвал также представителей стран Запада воздержаться от необдуманных заявлений и отверг обвинения, звучащие в адрес России.

«Вы знаете, это достаточно предсказуемо, а также предсказуемо глупо высказывать такие версии. Еще раз повторю: предсказуемо глупо и абсурдно. Я хочу призвать всех подумать. Перед тем, как делать какие то заявления, нужно дождаться момента исследования вот этих прорывов, определения - взрыв это или не взрыв», - сказал Песков.

Кроме того, представитель Кремля напомнил об угрозах в адрес российского газопровода, прозвучавших еще в начале февраля от президента США Джо Байдена.

«Если Россия вторгнется, если танки или войска пересекут границу Украины, тогда уже не будет "Северного потока-2". Мы покончим с этим. Я вам обещаю. Мы сможем это сделать», - заявлял в феврале 2022-го года Байден.

Подробнее о том, какова выгода для американцев от произошедшего чрезвычайного происшествия на газопроводах «Северный поток», о том, кто спешно начал благодарить США за случившееся и кто уже запустил иной газопровод по дну Балтийского моря в Европе - в материале Натальи Панталевой.