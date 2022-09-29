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Песков заявил, что для расследования ситуации с «Северными потоками» нужно взаимодействие нескольких стран

Анастасия Бобылева
13:05 29.09.2022
Он подчеркнул, что произошедшее похоже на террористический акт и поэтому требует совместного разбирательства.
Песков заявил, что для расследования ситуации с «Северными потоками» нужно взаимодействие нескольких стран
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что расследование ЧП на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» должны проводить несколько стран. Он отметил, однако, что пока РФ и США не контактируют по этому вопросу.

Песков отметил, что разбирательство нужно начать срочно, так как произошедшее напоминает террористический акт. Возможно, даже на государственном уровне.

«Разумеется, здесь потребуется взаимодействие нескольких стран. В условиях, когда налицо такой острый дефицит общения и нежелание очень многих стран идти на контакты с нами в таких чувствительных областях, очень много вопросов возникает», - сказал пресс-секретарь.

В МИД РФ уже высказали предположения по этому поводу. Представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что зоны, в которых произошли утечки газа, находятся в зоне контроля американской разведки.

В Белом доме заранее ответили на подобные обвинения и заявили, что никому не выгодны аварии на газопроводах. Захарова, однако, отнеслась к этим утверждениям скептически.

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