Захарова назвала ложью слова Блинкена о невыгодности утечки на «Северном потоке»

Мария Захарова обратила внимание на расхождение слов Блинкена с политикой США, которые боролись с проектом «Северный поток» много лет.

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В МИД России назвали ложью слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что инциденты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» никому не выгодны. Об этом официальный представитель МИД Мария Захарова сказала в эфире «Соловьев Live».

Она подчеркнула, что США вели борьбу с проектом много лет, поэтому не могут быть правдой слова о невыгодности утечек.

«Много лет США вели борьбу с этим проектом всеми доступными способами. Поэтому когда господин Блинкен говорит, что никому не выгодно разрушение проекта, - это смехотворно. Это ложь. Давайте говорить как есть», - заявила Захарова.

Также представитель МИД упомянула, что американская разведка контролирует зоны, где был поврежден «Северный поток». Она сказала, что обстановка в торгово-экономической зоне «натоцентричных» стран, которыми являются Дания и Швеция, находится под контролем спецслужб США.