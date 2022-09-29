Россияне, служившие в армиях других стран, попадают под частичную мобилизацию

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Россиянин, проходивший военную службу в другой стране, при условиях, что он состоит в запасе Вооруженных сил России и имеет военно-учетную специальность, попадает под частичную мобилизацию. Об этом говорится в сообщении портала Объясняем.рф, который запустило правительство.

«Мобилизации подлежат граждане РФ. Если гражданин РФ ранее служил в армии другой страны, состоит в запасе ВС РФ и имеет военно-учетную специальность, то он может быть мобилизован», - разъясняет портал.

Немногим ранее председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин напомнил, что в настоящее время всем состоящим на воинском учете нельзя выезжать из страны.

В среду, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин во время обращения к нации объявил о проведении частичной мобилизации в России. По словам Путина, призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку.