Володин напомнил о запрете на выезд из страны состоящим на воинском учете

Председатель Госдумы РФ сослался на конкретный российский закон, которым, по его словам, должны руководствоваться все военнообязанные.

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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин напомнил, что в настоящее время всем состоящим на воинском учете нельзя выезжать из страны. Так, политик сослался на конкретный закон и указал, что данной нормой должны руководствоваться все военнообязанные.

«На информационных ресурсах по этому поводу даются разъяснения, зачастую противоречащие друг другу. Обращаю ваше внимание, согласно 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ", гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов», - написал Володин в своем Telegram-канале.

Ранее Вячеслав Володин заявил, что депутаты ГД, которые соответствуют требованиям частичной мобилизации, должны отправиться в зону проведения спецоперации. В среду, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин во время обращения к нации объявил о проведении частичной мобилизации в России.