Эрдоган заявил, что Путин всегда осуществляет то, что запланировал
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его российский коллега Владимир Путин всегда осуществляет то, что задумал. Так он прокомментировал проведение референдумов на освобожденных Россией территориях и оценил вероятность того, что эти земли могут вскоре быть присоединены к РФ.
«Это может произойти, потому что господин Путин, которого я знаю, если он что-то задумал, он так и сделает, и такая ситуация есть», - передает его слова агентство Anadolu.
Эрдоган подчеркнул, что ждет встречи с российским лидером и надеется на то, что политики смогут «перейти к дипломатии». Он выразил сожаление, что ситуация с освобожденными территориями дошла до крайней точки и что референдумы были проведены. До этого события, по мнению Эрдогана, конфликт можно было разрешить дипломатическим путем.
Евросоюз, в свою очередь, более резко отреагировал на новость о проведении голосований в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях. Еврокомиссия начала разрабатывать новый пакет санкций против России, которые устанавливают запрет на импорт стали, драгоценных камней и металлов из России, а также ограничить ввоз российских косметических средств и туалетной бумаги.