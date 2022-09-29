Эрдоган заявил, что Путин всегда осуществляет то, что запланировал

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его российский коллега Владимир Путин всегда осуществляет то, что задумал. Так он прокомментировал проведение референдумов на освобожденных Россией территориях и оценил вероятность того, что эти земли могут вскоре быть присоединены к РФ.

«Это может произойти, потому что господин Путин, которого я знаю, если он что-то задумал, он так и сделает, и такая ситуация есть», - передает его слова агентство Anadolu.

Эрдоган подчеркнул, что ждет встречи с российским лидером и надеется на то, что политики смогут «перейти к дипломатии». Он выразил сожаление, что ситуация с освобожденными территориями дошла до крайней точки и что референдумы были проведены. До этого события, по мнению Эрдогана, конфликт можно было разрешить дипломатическим путем.

Евросоюз, в свою очередь, более резко отреагировал на новость о проведении голосований в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях. Еврокомиссия начала разрабатывать новый пакет санкций против России, которые устанавливают запрет на импорт стали, драгоценных камней и металлов из России, а также ограничить ввоз российских косметических средств и туалетной бумаги.