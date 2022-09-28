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Боевое слаживание: как проходит боевая подготовка мобилизованных по всей России

Роман Закурдаев
09:55 28.09.2022
На полигон в подмосковном Алабине с проверкой приезжал министр обороны России Сергей Шойгу. Накануне в сопровождении своего заместителя по боевой подготовке войск он наблюдал за занятиями мобилизованных из запаса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Из одного учебного окопа стрельбу по грудным и ростовым мишеням ведут отец и сын. Эдуарда Павлова мобилизовали. Его отец Вадим служил в Афганистане и решил снова пойти в армию вслед за сыном, но уже добровольцем. После двух-трех подходов к огневому рубежу мышечная память дает о себе знать, а далее приходит былая уверенность при обращении с гранатометом или стрелковым оружием.

«Я по должности и по званию командир среднего танка, сына определили наводчиком, и наш знакомый хороший друг будет механиком-водителем», - говорит Вадим Павлов.

На полигоне ЗВО в Ленинградской области инженеры, менеджеры, и строители с армейским прошлым проходят обязательный курс общевойсковой подготовки. Занятия проходят с учетом опыта специальной военной операции.

«Учим, как пользоваться беспилотным летательным аппаратом, как действовать при обнаружении беспилотника», - сказал командир подразделения мобилизованных военнослужащих Евгений.

Штурмовые - одни из самых востребованных подразделений в зоне специальной военной операции, куда отбирают уже опытных бойцов. Во время зачистки здания военнослужащие работают боевыми тройками. Передвигаясь, они прикрывают друг друга, учатся реагировать в быстро меняющейся обстановке и использовать особенности помещений: ямы, столбы, колонны в качестве укрытий. Кроме того, бойцы учатся останавливать кровотечение, накладывать жгут и эвакуировать раненых.

На полигон в подмосковном Алабине с проверкой приезжал министр обороны России Сергей Шойгу. Накануне в сопровождении своего заместителя по боевой подготовке войск Юнус-Бек  Евкурова он  наблюдал за интенсивными занятиями мобилизованных из запаса. Занятия по тактической и огневой подготовке на полигоне  проходят даже в ночное время.

В Амурской области будущие мотострелки из числа мобилизованных бойцов на полигоны выходят в полной экипировке, а также ведут прицельный огонь из новейших автоматов АК-12. Боевое слаживание проходит и в Калининградской области. С полным комплектом военной формы и снаряжения. На плече автомат. Мобилизованные постепенно привыкают к старой-новой армейской жизни.

«Нормально. Это уже вторые стрельбы, гранаты будем кидать, обещают ночные стрельбы», - рассказал мобилизованный военнослужащий Александр.

Большинству, кажется, и привыкать особо не пришлось. Они снова находятся на службе, в едином строю, хотя некоторых вчерашних гражданских и выдают окладистые бороды.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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