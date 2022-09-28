«Ничего тяжелого, все обыденно»: как мобилизованные проходят занятия по учебной подготовке

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

На одном из полигонов Балтийского флота в Калининградской области мобилизованные военнослужащие в составе мотострелковых подразделений приступили к занятиям в рамках одиночной подготовки.

Под руководством опытных военнослужащих они проходят занятия по огневой, технической, тактической подготовке, военной медицине, связи и топографии. Призванные военные выполняют нормативы по стрельбе из стрелкового оружия, а также вспоминают основы эксплуатации и обслуживания вооружения, военное и специальной техники.

«Пока ничего нет тяжелого, все обыденное, как обычно. В принципе оно как и было в армии. Только неразношенная обувь - к этому надо привыкнуть. Вот это тяжба, а остальное все мелочь», - рассказывает Андрей.

В рамках теоретической подготовки в учебных классах с призванными прошли занятия по методике и приемам армейской тактической стрельбы, которые позволят на практике повысить огневую выучку и подготовку военнослужащих к уверенным действиям на поле боя. Также на этапе одиночной подготовки запланированы стрельбы с гранатометчиками РПГ-7, расчётами АГС-17, снайперами, наводчиками-операторами боевых машин пехоты БМП-2, БМП-3 и танков Т-72Б3.

От качества обучения и восстановления навыков военнослужащих на этапе одиночной подготовки зависит в дальнейшее взаимодействие подразделений и их способность решать поставленные задачи.

Ранее «Звезда» рассказала о том, как проходит подготовка мобилизованных в Хабаровском крае. Там призванные военнослужащие запаса также, занимаются тактической и огневой подготовкой.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов