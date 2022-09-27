«Исторические события происходят»: мобилизованные рассказали, с каким настроем едут на СВО

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Уверенность в победе и осознание исторической значимости и справедливости специальной военной операции на Украине - с таким настроем призванные по частичной мобилизации отправились со сборного пункта Мурманского облвоенкомата Северного флота.

«Устал смотреть на происходящее, очень много информации непонятной. Решил, во-первых, помочь стране, ребятам. Во-вторых, самому понять, что там происходит. Исторические события происходят. Если есть необходимость в данной мере, значит это правильно. Лучше быть готовыми заранее, чем как в 1941-м мобилизовывать всех подряд и от этого нести большие потери», - отметил мобилизованный Владимир.

Среди призванных по частичной мобилизации есть и добровольцы, решившие вместе с друзьями встать на защиту родины.

«Я пришел добровольцем. Моего друга призвали, вручили повестку на работе. И мы коллективом, с друзьями собрались и добровольно пошли защищать нашего друга, нашу родину. Хочу призвать всех северян, всех мужчин не бояться, не бежать никуда, защищать свою родину ехать. Если мы не защитим ее сейчас, то к нам обязательно придут. Надо не смотреть на других, на видео в интернете, ничего не бояться. Я служил в первой зенитно-ракетной в ВСК в Оленегорске, но очень давно. Страха нет, ничего не боимся. Едем с полной уверенностью, что все будет хорошо», - рассказал доброволец Умарасхаб.

Для некоторых военнослужащих, призванных из запаса, участие в СВО - это личная история, возможность помочь своей семье в Восточной Украине.

«Нас призвали по повестке. Едем защищать родину нашу. В Луганской и Харьковской области находится моя семья. Едем и их защищать. Я очень горд, что такие парни стоят со мной в одном ряду. Даст Бог все вернемся. На все воля Божия», - прокомментировал мобилизованный Денис.

Напомним, что с 21 сентября в России призывают для участия в СВО резервистов с опытом боевых действий.