Армия Армия Армия

«Исторические события происходят»: мобилизованные рассказали, с каким настроем едут на СВО

Ирина Елагина
21:21 27.09.2022
Мобилизованные из Мурманской области поделились боевым настроем.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Константин Михальчевский РИА Новости
Читайте нас на:

Уверенность в победе и осознание исторической значимости и справедливости специальной военной операции на Украине - с таким настроем призванные по частичной мобилизации отправились со сборного пункта Мурманского облвоенкомата Северного флота.

«Устал смотреть на происходящее, очень много информации непонятной. Решил, во-первых, помочь стране, ребятам. Во-вторых, самому понять, что там происходит. Исторические события происходят. Если есть необходимость в данной мере, значит это правильно. Лучше быть готовыми заранее, чем как в 1941-м мобилизовывать всех подряд и от этого нести большие потери», - отметил мобилизованный Владимир.

Среди призванных по частичной мобилизации есть и добровольцы, решившие вместе с друзьями встать на защиту родины.

«Я пришел добровольцем. Моего друга призвали, вручили повестку на работе. И мы коллективом, с друзьями собрались и добровольно пошли защищать нашего друга, нашу родину. Хочу призвать всех северян, всех мужчин не бояться, не бежать никуда, защищать свою родину ехать. Если мы не защитим ее сейчас, то к нам обязательно придут. Надо не смотреть на других, на видео в интернете, ничего не бояться. Я служил в первой зенитно-ракетной в ВСК в Оленегорске, но очень давно. Страха нет, ничего не боимся. Едем с полной уверенностью, что все будет хорошо», - рассказал доброволец Умарасхаб.

Для некоторых военнослужащих, призванных из запаса, участие в СВО - это личная история, возможность помочь своей семье в Восточной Украине.

«Нас призвали по повестке. Едем защищать родину нашу. В Луганской и Харьковской области находится моя семья. Едем и их защищать. Я очень горд, что такие парни стоят со мной в одном ряду. Даст Бог все вернемся. На все воля Божия», - прокомментировал мобилизованный Денис.

Напомним, что с 21 сентября в России призывают для участия в СВО резервистов с опытом боевых действий.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:53 В стране и мире
Видео
«После нас - только тишина»: Милонов рассказал о своих боевых буднях в зоне СВО
20:14 В стране и мире
Объявлены итоги референдума на участках в РФ о судьбе ЛНР, ДНР, Херсонской области и Запорожья
18:37 В стране и мире
Видео
«"Рыжик" называл»: Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, каким был Борис Моисеев
17:42 В стране и мире
Суд продлил домашний арест наркологу Брюну
16:44 В стране и мире
В возрасте 68 лет скончался певец Борис Моисеев
Популярное
Видео
МО РФ: ограничений на передвижение граждан не предусматривается во время частичной мобилизации
Путин дал российское гражданство Эдварду Сноудену
Видео
Минобороны: ВКС России уничтожили до 100 боевиков «Иностранного легиона» и нацформирований
Песков объяснил, зачем нужен пропущенный 7-й пункт в указе о частичной мобилизации
Видео
Шойгу заявил, что мобилизованные будут иметь статус и денежное содержание военнослужащих по контракту
Видео
Шойгу: военнослужащие по призыву в зону спецоперации отправляться не будут
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.