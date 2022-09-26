В стране и мире В Усть-Илимске задержали открывшего стрельбу в военкомате Елизавета Потейчук По данным очевидцев, стрелок, предположительно, выстрелил из обреза и ранил начальника военкомата. © Фото: newsilim, ВКонтакте Читайте нас на: Мужчина открыл стрельбу в военкомате города Усть-Илимск Иркутской области. Как сообщают очевидцы, стрелок зашел в здание и, предположительно, выстрелил из обреза, ранив начальника военкомата. Местные также сообщают, что мужчину удалось задержать сотрудникам правоохранительных органов. Уточняется, что нападавшему будет назначена психиатрическая экспертиза. Напомним, утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин во время обращения к нации объявил о проведении частичной мобилизации в России. По словам российского лидера, призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика