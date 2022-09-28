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Работают «Гиацинты»: как артиллеристы НМ ЛНР бьют ВСУ в зоне спецоперации

Владислав Кустов
07:15 28.09.2022
В прифронтовой Красный Лиман прилетают практически все виды украинских снарядов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В городе Алчевске Луганской Народной Республики ни дня не проходит без обстрелов с начала референдума по вопросу присоединения республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей к России. Местным жителям приходилось голосовать в подвалах.

«Удар наносился РСЗО М-142 HIMARS  ракетами М-31 осколочно-фугасными. Удар пришелся по промзоне», - сказал эксперт представительства ЛНР в СЦКК Алексей Гетманский.

Маркировка на ракетах свидетельствует, что в США их изготовили недавно, а именно за несколько лет до поставки Украине. А в прифронтовой Красный Лиман прилетает практически все: мины, гаубичные снаряды. При этом люди сами спрашивают, где можно проголосовать. Администрация города старается проводить референдум максимально безопасно для жителей.

«Сегодня, 27 сентября, укронацисты продолжают обстреливать Красный Лиман и Краснолиманский район. И днем, и ночью нет спокойствия мирному населению. Пострадавших на сегодняшний день нет. Администрация продолжает работать в городе Красный Лиман, оказывать гуманитарную помощь населению. А также проводим пятый день референдума по вступлению Донецкой Народной Республики в состав России. Администрация несмотря на сложную обстановку в городе Красный Лиман продолжает работать и будет работать», - объяснил глава администрации Красного Лимана Александр Петрикин.

Тем временем на фронтах не смолкают орудия. Идет контрбатарейная борьба. Работают 152-миллиметровые гаубицы «Гиацинты». Орудия бьют по направлению Бахмут - Соледар, а именно между этими городами. После того, как расчеты отстреляются, бойцы уйдут в специально вырытую щель между орудиями, чтобы избежать попадания противника, когда тот откроет огонь.

Вокруг позиции - окопы с «глазами». «Глазами» называют дозорных. Задача бойцов - первыми вступить в бой, для этого есть не только стрелковое оружие, но и РПГ, и дождаться, пока «Гиацинты» развернутся на прямую наводку. Затишье длится не долго. Между залпами батареи - десятки минут. Разведка тем временем нашла новую цель.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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