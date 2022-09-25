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Провокации и жестокость: что стоит за терактами на освобожденных территориях Украины

Виктория Ивашечкина
Владислав Кустов
13:28 25.09.2022
Обстрелы заведомо мирных объектов, в том числе детсадов, школ и больниц, стали обычным делом для ВСУ.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Mihir Melwani, globallookpress
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Сразу три теракта на освобожденных территориях за неделю. Киев начал охоту на местную власть. Генеральный прокурор ЛНР, это тот человек, который собирал доказательства преступлений ВСУ в Луганской области. Главный враг военных преступников. Он был взорван в своем кабинете.

Власти Украины все больше скатываются в откровенный терроризм. Обстрелы заведомо мирных объектов, в том числе детсадов, школ и больниц. Обычное дело для ВСУ.

Взрыв произошел в первой половине дня как раз перед обедом. Сразу после взрыва всех сотрудников ведомства эвакуировали. В суматохе было непонятно, что произошло. И есть ли жертвы.

Но вот меньше часа спустя появляется информация. В здании сработало самодельное взрывное устройство. Взрыв был целенаправленным.

Можно оценить стекла выбиты. На месте работают службы, которые ликвидируют последствия взрыва. Также на месте трагедии весь день работают следователи. Выясняют обстоятельства произошедшего. Внутрь посторонним вход запрещен.

Примерно в это же время ракеты из РСЗО HIMARS ударили по администрации Херсонской области. Там каждую пятницу проводят совещания представители муниципалитетов, информация об этом открытая. Возможно ВСУ об этом знали.

Жертвами удара, который был направлен против представителей власти стали случайные прохожие и служащий администрации. За неделю это не первый террористический акт со стороны ВСУ.

Разорванная взрывом кирпичная стена кусками лежит на асфальте. Вокруг обломки шифера, стекла и доски с гвоздями наружу. По ним в панике убегали дети. В здании жили сироты. Вот, что известно с первых секунд - погибла 18-летняя девушка. А преподаватель Лилия в момент обстрела завозила ребенка в садик. Он в паре сотен метров от колледжа.

Видно, что здесь самое уцелевшее помещение. Цел и коридор. А вот это крыло полностью разрушено. Видимо ракеты были со взрывателями замедленного действия. А вот стабилизатор от одной из них. И натовская маркировка.

То, что вокруг только гражданские объекты подтверждают и съемки с воздуха. Обстоятельства этого преступления уже фиксируют в материалах уголовного дела, которым занимается Следственный комитет России. В результате удара пострадали пять воспитанников колледжа. Их доставили в районную больницу. В основном контузии, ушибы и, конечно, испуг.

Соседний город Стаханов в 30 километрах от Перевальска тоже далек от фронта. Там пострадали жилые дома и школа. Обошлось без жертв.

Город на территории ДНР. ВСУ открыли огонь прямо по детскому садику. Тактику террора против мирных жителей они используют, когда на фронтах дела идут не по плану. Не взят Красный Лиман, наши продвигаются в Артемовске и Соледаре. Бесконечно на передовую летят российские вертолеты. Вот и над нами в дороге пронеслись Ка-52 и «Ночной охотник».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что методы Украины не отличаются от методов террористов. По его словам, Россия сделает все, чтобы не допустить негативного развития событий.

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