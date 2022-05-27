Армия Опубликованы кадры удара по украинским позициям из «Гиацинтов» в Северодонецке В административном здании противник оборудовал опорный пункт, с которого вел корректировку огня. © Видео: НМ ЛНР © Фото: НМ ЛНР Читайте нас на: Бойцы Народной милиции ЛНР нанесли удар по позициям противника из дальнобойных 152-мм орудий «Гиацинт-Б». Точное поражение позволяет объединенным силам постоянно продвигаться вперед. Кадры ударов артиллеристов по занятому украинскими военными административному зданию в Северодонецке публикует пресс-служба Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР). По данным пресс-службы, в этом доме противник оборудовал опорный пункт, с которого вел корректировку огня. Ударом «Гиацинтов» цель удалось уничтожить. Также НМ ЛНР опубликовала кадры работы реактивных систем залпового огня «Град» по позициям украинских войск на Северодонецком направлении. Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика