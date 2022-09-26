В стране и мире Sabah: Эрдоган обсудит с министрами проблему с использованием карт «Мир» Анастасия Бобылева Недавно два турецких банка прекратили обслуживание российской платежной системы в связи с угрозой санкций со стороны США. © Фото: Aleksander Polyakov, Global Look Press Читайте нас на: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить на заседании кабинета министров вопрос с использованием российской платежной системы «Мир» на территории страны. Об этом сообщает издание Sabah. «После санкционных шагов и призывов Европейского союза в отношении карт, используемых российскими туристами в Турции, будет проведена оценка того, какие шаги можно предпринять, чтобы российские туристы не стали жертвами ситуации», - цитирует газету РИА Новости. Недавно турецкие «Ишбанк» и «Дензибанк» прекратили обслуживание российской платежной системы «Мир» в связи с угрозой вторичных санкций со стороны США. В «Ишбанке» пояснили, что стремятся вести свою деятельность в соответствии с национальными и международными законами. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика