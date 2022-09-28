МО РФ публикует кадры отправки мобилизованных из Приамурья на дополнительную подготовку
Министерство обороны РФ публикует кадры отправки мобилизованных военнослужащих мотострелковых подразделений общевойсковой армии ВВО на дополнительную подготовку.
Торжественная церемония состоялась на аэродроме соединения дальней авиации в Приамурье в присутствии врио командующего объединением ВВО генерал-майора Сергея Ныркова и губернатора Амурской области Василия Орлова.
«Хочу вам пожелать того, что и себе желаю каждый раз: выполнить задачу и вернуться всем со спокойной душой и на своих ногах», - обратился к военнослужащим Сергей Нырков.
Военный оркестр исполнил гимн России. После погрузки вещей военнослужащих военно-транспортный самолет Ил-76 МД вылетел к местам занятий на полигонах учебных центров.
Ранее Минобороны показало кадры отправки мобилизованных граждан из Севастополя и Крыма в воинские части для проведения боевого слаживания.
Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
Утром 21 сентября Путин вновь выступил с телеобращением, в котором поддержал референдумы о присоединении республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей к РФ и объявил о проведении в стране частичной мобилизации.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов