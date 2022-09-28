МО РФ публикует кадры отправки мобилизованных из Приамурья на дополнительную подготовку

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Министерство обороны РФ публикует кадры отправки мобилизованных военнослужащих мотострелковых подразделений общевойсковой армии ВВО на дополнительную подготовку.

Торжественная церемония состоялась на аэродроме соединения дальней авиации в Приамурье в присутствии врио командующего объединением ВВО генерал-майора Сергея Ныркова и губернатора Амурской области Василия Орлова.

«Хочу вам пожелать того, что и себе желаю каждый раз: выполнить задачу и вернуться всем со спокойной душой и на своих ногах», - обратился к военнослужащим Сергей Нырков.

Военный оркестр исполнил гимн России. После погрузки вещей военнослужащих военно-транспортный самолет Ил-76 МД вылетел к местам занятий на полигонах учебных центров.

Ранее Минобороны показало кадры отправки мобилизованных граждан из Севастополя и Крыма в воинские части для проведения боевого слаживания.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Утром 21 сентября Путин вновь выступил с телеобращением, в котором поддержал референдумы о присоединении республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей к РФ и объявил о проведении в стране частичной мобилизации.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов