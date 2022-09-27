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МО РФ публикует кадры отправки мобилизованных из Севастополя в воинские части

18:19 27.09.2022
Более 600 человек отправили на полигоны в Крыму, где они пройдут курс подготовки и боевого слаживания в соответствии с военно-учетными специальностями.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны РФ публикует кадры отправки мобилизованных граждан из Севастополя и Крыма в воинские части для проведения боевого слаживания.

Церемония прошла на площади Нахимова в Севастополе. Более 600 человек отправили на полигоны в Крыму, где они пройдут курс подготовки и боевого слаживания в соответствии с военно-учетными специальностями.

Военнослужащих провожали родные и близкие. Юнармейцы вручили им письма, в которых написали добрые слова перед отправкой в зону спецоперации на Украине.

Затем военнослужащие сели в автобусы и колонна проследовала по площади города под аккомпанемент оркестра Черноморского флота, который исполнил марш «Прощание славянки».

Накануне около 2 000 мобилизованных россиян из Севастополя и Крыма получили личное оружие на территории соединения морской пехоты Черноморского флота. Между тем министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход подготовки россиян, призванных из запаса, на военных полигонах Западного военного округа.

Ранее в Подмосковье мобилизованным в торжественной обстановке вручили личное стрелковое оружие. Церемония прошла на плацу танковой дивизии.

Утром 21 сентября Путин снова выступил с телеобращением, в котором поддержал референдумы о присоединении республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей к РФ и объявил о проведении в стране частичной мобилизации.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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