МО РФ: более 150 украинских военных уничтожено в Харьковской области за сутки

В Харьковской области истребительной авиацией ВКС России сбит украинский Су-24, говорится в сводке МО РФ о проведении СВО.

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

После массированного огневого удара по пунктам временной дислокации 14-й и 92-й мехбригад ВСУ в районах Двуречной, Кондрашовки и Петровки Харьковской области украинская сторона понесла серьезные потери. Как утверждает официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, уничтожены более 150 украинских военнослужащих и 12 единиц бронетехники.

В районе Харькова ВКС России поразили производственные цеха бронетанкового завода, где находилось более 90 танков. Представитель российского военного ведомства также рассказал о провале наступления украинских войск на Краснолиманском направлении, в результате которого безвозвратные потери противника превысили 70 человек.

Конашенков отчитался и об уничтожении РЛС украинского комплекса С-300 в Николаевской области. Между тем в Харьковской области истребительной авиацией ВКС России сбит украинский Су-24.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов