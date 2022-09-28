МО РФ: ВКС поразили производственные цеха бронетанкового завода в Харькове
В цехах находилось более 90 танков и других боевых бронированных машин для ВСУ.
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Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков проинформировал, что в ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса ВКС РФ поразили в Харькове цеха бронетанкового завода.
«Высокоточным ударом ВКС России в районе города Харьков поражены производственные цеха бронетанкового завода, в которых находилось более 90 танков и других боевых бронированных машин для ВСУ», - сказал Конашенков на брифинге.
Ранее стало известно, что государственный украинский концерн «Укроборонпром» построит на территории страны завод по производству боеприпасов совместно с одной из стран НАТО. Где именно будет построено предприятие, пока не уточняется.
Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов