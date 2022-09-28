Армия МО РФ: ВКС поразили производственные цеха бронетанкового завода в Харькове В цехах находилось более 90 танков и других боевых бронированных машин для ВСУ. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков проинформировал, что в ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса ВКС РФ поразили в Харькове цеха бронетанкового завода. «Высокоточным ударом ВКС России в районе города Харьков поражены производственные цеха бронетанкового завода, в которых находилось более 90 танков и других боевых бронированных машин для ВСУ», - сказал Конашенков на брифинге. Ранее стало известно, что государственный украинский концерн «Укроборонпром» построит на территории страны завод по производству боеприпасов совместно с одной из стран НАТО. Где именно будет построено предприятие, пока не уточняется. Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика