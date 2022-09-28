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МО РФ: из-за провала наступления на Краснолиманском направлении ВСУ потеряли более 70 человек

13:17 28.09.2022
Также уничтожены четыре танка, шесть БМП и три бронеавтомобиля, добавили в МО РФ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Из-за провальной попытки наступления на Краснолиманском направлении 66-я и 93-я мехбригады ВСУ понесли потери как в живой силе, так и в военной технике, сообщил на брифинге 28 сентября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, безвозвратные потери противника превысили 70 бойцов, также уничтожены четыре танка, шесть БМП и три бронеавтомобиля.

Кроме того, ударами ВКС России поражены пункты временной дислокации тактической группы «Чайка» из состава 36-й бригады морской пехоты ВСУ на острове Хортица, а также 56-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Запорожья. Как утверждает представитель российского военного ведомства, в результате этих ударов уничтожены больше сотни украинских военнослужащих и 20 единиц военной техники.

В сегодняшней сводке о проведении спецоперации на Украине говорится и об ударе по пункту ремонта техники на запорожском заводе «Энергомехкомплект». В результате уничтожены 10 орудий полевой артиллерии, в том числе две буксируемые гаубицы М777 американского производства, четыре пусковые установки РСЗО «Ольха» и 15 единиц автомобильной техники.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Утром 21 сентября Путин снова выступил с телеобращением, в котором поддержал референдумы о присоединении республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей к РФ и объявил о проведении в стране частичной мобилизации.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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