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МО РФ: на территории запорожского «Энергомехкомплекта» уничтожены орудия артиллерии, в том числе гаубицы M777

13:22 28.09.2022
Уничтожены 10 орудий полевой артиллерии, четыре пусковые установки РСЗО «Ольха» и 15 единиц автомобильной техники.
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Российские военные нанесли удар по пункту ремонта техники на запорожском заводе «Энергомехкомплект», сообщил на ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, в результате этого удара противник потерял немало военной техники - уничтожены 10 орудий полевой артиллерии, в том числе две буксируемые гаубицы М777 американского производства, четыре пусковые установки РСЗО «Ольха» и 15 единиц автомобильной техники.

В районе Харькова ВКС России поразили производственные цеха бронетанкового завода, где находилось более 90 танков. Представитель российского военного ведомства также рассказал о провале наступления украинских войск на Краснолиманском направлении, в результате которого безвозвратные потери противника превысили 70 человек.

Под Николаевом Вооруженные силы РФ нанесли удар по пункту временной дислокации украинских военных и иностранцев, принимающих участие в боевых действиях на стороне официального Киева. Как утверждает Конашенков, противник потерял более 90 своих бойцов.

Представитель Минобороны поделился успехами российских сил ПВО. Так, за сутки сбиты пять украинских беспилотников, перехвачены две ракеты, выпущенные комплексом «Точка-У», и семь снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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