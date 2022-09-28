Песков заявил, что считать РФ виновником ЧП на «Северных потоках» абсурдно и глупо
© Фото: ТРК Звезда
заглушка
Песков заявил, что считать РФ виновником ЧП на «Северных потоках» абсурдно и глупо.
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Песков заявил, что считать РФ виновником ЧП на «Северных потоках» абсурдно и глупо
© Фото: ТРК Звезда
заглушка
Песков заявил, что считать РФ виновником ЧП на «Северных потоках» абсурдно и глупо.
В ДPУГИХ CMИ
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