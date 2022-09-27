Reuters: полиция Швеции назвала диверсией взрывы «Северного потока»

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По данным СМИ, умышленное вредительство стало причиной возможных взрывов трубопровода «Северного потока». Информацией о ходе расследования утечки газа из веток «Северного потока» в воды Балтики поделился с Reuters источник в шведской полиции.

«Мы составили протокол, преступление классифицируется как грубая диверсия», - приводит агентство слова собеседника в полиции Швеции.

Напомним, что накануне оперативный дежурный «Северного потока - 2» сообщил о падении давления в одной из веток газопровода, по предварительной информации, причиной стала утечка газа северо-восточнее острова Борнхольм в водах Дании. Датские военные поделились кадрами с места утечки: на поверхности моря образовалось белесое пятно диаметром в несколько сотен метров.

Позднее от шведских сейсмологов появилась информация о двух взрывах в районе залегания трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2». Эколог Борис Триль в интервью «Звезде» рассказал, чем опасна столь масштабная утечка газа.