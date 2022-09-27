В стране и мире «Это опасно»: эксперт об утечке на «Северном потоке» Ирина Елагина Эколог Борис Триль рассказал, чем опасна утечка газа на «Северном потоке». © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Daniel Reinhardt, dpa, Globallookpress Читайте нас на: Утечка газа на «Северном потоке - 2» опасна взрывом и загрязнением окружающей среды. Главный редактор «Экологического вестника России» Борис Триль прокомментировал «Звезде» аварийную ситуацию на газопроводе. По мнению эксперта, утечка газа представляет угрозу для животного мира Балтики. «С точки зрения защиты окружающей среды, конечно, это большой вред. Газ рассеется, уйдет в атмосферу, смешается с водой, создаст опасность для живых организмов, которые находятся в воде. Концентрация газа там очень сильная. Отравление для флоры и фауны происходит. Поэтому с точки зрения охраны окружающей среды вопрос очень серьезный. Это все принесет вред окружающей среде», - отметил эколог. Эксперт предположил, что ущерб удастся минимализировать за счет уже проверенного экстренного прекращения подачи газа. Борис Триль считает, что авария на «Северном потоке» предоставляет угрозу и для кораблей в зоне утечки. «Это не воздух. Это газ. Неспроста же зону специальную вели по берегу, чтобы корабли не заходили и люди. Это опасно. Когда идет добыча сланцевого газа - у нас много показывали таких роликов, - открывается кран, подносится спичка, газ смешивается с водой и просто горит из крана, как факел. Этим вреден и опасен гидроразрыв пласта. И здесь рвануть может. Но газ перекрыли. Ничего там уже не должно рвануть», - выразил уверенность эколог. Эксперт обратил внимание на правильность мер, предпринятых аварийными службами «Северного потока». «Предпринимаются правильные меры. Газопровод уже перекрыли. Можно и так обезопасить, перекрыть кран, и не будет никакого газа. Но до тех пор пока из всего трубопровода газ не выйдет наружу, это представляет большую опасность. Поэтому я считаю, что надо обязательно выяснить, чье это дело, есть ли там пробоина или еще что», - заключил Триль. Напомним, что накануне оперативный дежурный «Северного потока - 2» сообщил о падении давления в одной из веток газопровода, по предварительной информации, причиной стала утечка газа северо-восточнее острова Борнхольм в водах Дании. Датские военные поделились кадрами с места утечки: на поверхности моря образовалось белесое пятно диаметром в несколько сотен метров.



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