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Мобилизованным торжественно вручили стрелковое оружие в Подмосковье

12:13 27.09.2022
В ближайшее время они приступят к занятиям по огневой, тактической и специальной подготовке на одном из военных полигонов округа.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Подмосковье мобилизованным в торжественной обстановке вручили личное стрелковое оружие. Церемония прошла на плацу танковой дивизии. Уже скоро солдаты и офицеры приступят к занятиям по огневой и другим видам подготовки.

Между тем на Дальнем Востоке и в Приамурье резервисты уже постигают азы армейской тактической стрельбы на полигоне. Бойцы получили новенькие АК-12 и начали работать по мишеням, которые имитируют живую силу противника. Разумеется, под присмотром опытных инструкторов.

Активно готовят пополнение и для артиллерийских частей. На полигонах проходят интенсивную подготовку минометные расчеты. Эти военнослужащие будут поддерживать действия штурмовых подразделений, поэтому боевой учебе уделяют особое внимание. Минометчики учатся вести огонь по различным мишеням на дальностях от 500 метров до нескольких километров.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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