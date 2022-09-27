Шойгу лично проверил ход подготовки мобилизованных в ЗВО

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход подготовки россиян, призванных из запаса, на военных полигонах Западного военного округа.

Глава российского военного ведомства лично проинспектировал занятия по огневой, тактической и медицинской подготовке. Как уточняет Министерство обороны, тренировки проводятся очень интенсивно, причем не только днем, но и по ночам.

Шойгу обратил особое внимание командования на условия размещения и обеспечения мобилизованных горячим питанием. Также он заслушал доклады замминистра обороны Юнус-Бека Евкурова и начальника Главного управления боевой подготовки ВС РФ Ивана Бувальцева. Они доложили об организации прохождения военнослужащими, призванными из запаса, курса боевой подготовки, а также дальнейшего их боевого слаживания в составе подразделений.

Ранее в Подмосковье мобилизованным в торжественной обстановке вручили личное стрелковое оружие. Церемония прошла на плацу танковой дивизии.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Утром 21 сентября Путин снова выступил с телеобращением, в котором поддержал референдумы о присоединении республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей к РФ и объявил о проведении в стране частичной мобилизации.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов