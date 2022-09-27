Госдума РФ приняла в первом чтении проект о кредитных каникулах для мобилизованных

Законопроект предоставляет гражданам-заемщикам, которые были призваны на военную службу по мобилизации или проходят ее по контракту, право приостановить исполнение своих обязательств или на уменьшение размера платежей в течение этого льготного периода.

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Государственная дума Российской Федерации приняла в первом чтении законопроект о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным и призванным по контракту гражданам, а также лицам, находящимся у них на иждивении.

Документ, внесенный группой сенаторов и депутатов, разработан в целях защиты прав и законных интересов заемщиков, призванных на военную службу по мобилизации или проходящих военную службу по контракту, а также лиц, находящихся у них на иждивении.

Законопроект предоставляет гражданам-заемщикам, которые были призваны на военную службу по мобилизации или проходят ее по контракту, право приостановить исполнение своих обязательств (на определенный заемщиком срок, но который не превышает срок их военной службы) или на уменьшение размера платежей в течение этого льготного периода. Такое же право предоставляется и заемщикам, которые находятся на иждивении у таких мобилизованных граждан и контрактников: членам семьи, в том числе признанным инвалидами I или II группы, и лицам, находящимся под попечительством военнослужащего.

Все эти физические лица смогут в любой момент в течение времени действия кредитного договора или договора займа, однако не позднее 31 декабря 2023 года, обратиться к кредитору с требованием об изменении его условий. При этом военнослужащий вправе приложить документ, подтверждающий нахождение на военной службе, а иждивенец - документы, подтверждающие его родство, инвалидность и опеку над ним.

В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация, в рамках которой планируется призвать 300 тысяч резервистов, в первую очередь призывают тех, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность и опыт боевых действий. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому от призыва на военную службу освобождаются студенты очной и очно-заочной формы.