Встать плечом к плечу: как проходит мобилизация в городах России

В военкоматы приходят даже те, кому не пришли уведомления, они добровольно просят призвать их для участия в специальной военной операции.

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Более двухсот тысяч звонков по вопросам частичной мобилизации за два дня поступило на горячую линию 122. Регионам поручено обеспечить работу службы и в выходные. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Всю информацию о частичной мобилизации можно узнать не только в колл-центре, но и на официальном ресурсе правительства Объясняем.рф.

Между тем, в разных городах страны у военкоматов собираются очереди. Это Максим, а всего у его мамы Ольги трое сыновей. И все они пошли на службу. Без вопросов и сомнений. Антон в армии служил в 2010 году. Тогда еще в военно-воздушных силах.

Несмотря на проливной дождь, в военкомат Белгорода очередь. Далеко не у всех в руках повестки. Но даже те, кому уведомления не пришли, добровольно просят призвать их для участия в специальной военной операции.

Первые резервисты - пока 15 человек, всего в планах мобилизовать порядка тысячи. Прибывают на призывной пункт в Мурманске. Все понимают - времена не простые, и они должны оказать помощь в борьбе против неонацистов.

В ближайшее время личный состав приступит к занятиям на одном из военных полигонов. А в Приморском крае призванные из запаса уже прибыли в формируемые воинские части и подразделения. Многие уже получили военную форму и экипировку.

Опытные в прошлом стрелки, танкисты, артиллеристы, водители и механики-водители в ближайшее время смогут восстановить полученные знания. Только после этого пополнят ряды военнослужащих в зоне специальной военной операции.

В среду, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин во время обращения к нации объявил о проведении частичной мобилизации в России. По словам Путина, призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина, Елена Сивонен и Николай Баранов.