Эксперт разъяснил, кому выгодны неисправности в работе «Северного потока»

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Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник объяснил, кому могут быть выгодны неисправности в работе газопроводов «Северный поток». По словам специалиста, в таких вещах может быть заинтересован коллективный Запад.

«Это интерес саботажа именно политических сил, потому что, грубо говоря, бизнесу это не нужно. Это деградация промышленности, и это, по сути, уничтожение резервных возможных магистралей», - сказал Пасечник в беседе со «Звездой».

Эксперт также пояснил, что если данные резервы исчезнут, то останется только украинская газотранспортная система, «которая работает в усеченном формате».

Напомним, чрезвычайное происшествие зафиксировали на одной из веток газопровода «Северный поток - 2» днем 26 сентября. Среди возможных причин инцидента - утечка газа или несанкционированные врезки. Чуть позднее было замечено снижение давления на обеих нитках «Северного потока - 1». В Кремле выразили обеспокоенность после информации о неисправностях на трубопроводах.



