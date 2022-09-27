Армия Армия Армия

Стрельба из РПГ и миномета «Сани»: как проходит подготовка мобилизованных перед отправкой в зону СВО

05:25 27.09.2022
Военнослужащие совершенствуют мастерство в стрельбе из автомата Калашникова и ручных гранатометов РПГ-7В, а также отрабатывают навыки развертывания, прицеливания и ведения огня из возимых минометов 2С12 «Сани».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Мобилизованные и добровольцы, служащие в минометных расчетах, проходят подготовку для поддержки действий штурмовых отрядов мотострелковых подразделений Центрального военного округа (ЦВО). Кадры учений опубликовало Минобороны РФ.

© Минобороны России

Прибывшие на доукомплектование проходят курс теоретической подготовки по знанию способов прицеливания и ведения огня из возимых минометов 2С12 «Сани». В составе расчета военнослужащие отрабатывают практические навыки развертывания и ведения огня по различным мишеням, расположенным на дистанциях от 500 метров до несколько километров.

«Я приехал из Кузбасса. Записался. Но мне, как любому патриоту своей страны, не нравится то, что сейчас творится. Я полностью поддерживаю наше правительство, то есть я считаю, что все они делают правильно. И решил поэтому вступить в Вооруженные Силы», - рассказал водитель-гранатометчик Александр.

Он добавил, что дома его все поняли и поддерживают. Инструктора оценил положительно - «отличный, рассказывает все супер».

«Да не надо бегать, мужики. Надо за свою страну сражаться. Я считаю, фашизм этот надо уничтожать. Зря: убегать не надо», - подбодрил сомневающихся он.

Помимо этого, военнослужащие проходят занятия по стрелковой подготовке, на которых они выполняют контрольные стрельбы из автомата Калашникова и ручных гранатометов РПГ-7В.

© Минобороны России

Также проводятся занятия по тактической медицине, включающие оказание первой помощи при различных типах ранений, порядок наложения жгута и перевязки раненого, применение обезболивающих препаратов, способы эвакуации раненого в безопасный район для дальнейшей транспортировки в медицинское учреждение.

После прохождения подготовки военнослужащие пополняют ряды подразделений, выполняющие боевые задачи в зоне специальной военной операции.

© Минобороны России

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:02 Армия
Видео
Стрельба из АК-12: как проходит боевая подготовка мобилизованных на полигоне в Амурской области
03:25 В стране и мире
Видео
Выстрелы и взрывы: в турецком Мерсине неизвестные напали на полицейский участок
02:19 В стране и мире
Видео
Зонд NASA столкнулся с астероидом для проверки защиты Земли от опасных космических объектов
23:55 В стране и мире
В Запорожье обвинили Зеленского в госизмене
21:58 В стране и мире
Видео
Жители Ижевска несут цветы и игрушки к мемориалу у школы, где произошла стрельба: видео
Популярное
Видео
МО РФ: ограничений на передвижение граждан не предусматривается во время частичной мобилизации
Путин дал российское гражданство Эдварду Сноудену
Видео
Минобороны: ВКС России уничтожили до 100 боевиков «Иностранного легиона» и нацформирований
Песков объяснил, зачем нужен пропущенный 7-й пункт в указе о частичной мобилизации
Видео
Шойгу заявил, что мобилизованные будут иметь статус и денежное содержание военнослужащих по контракту
Видео
Шойгу: военнослужащие по призыву в зону спецоперации отправляться не будут
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.