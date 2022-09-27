Стрельба из РПГ и миномета «Сани»: как проходит подготовка мобилизованных перед отправкой в зону СВО
Военнослужащие совершенствуют мастерство в стрельбе из автомата Калашникова и ручных гранатометов РПГ-7В, а также отрабатывают навыки развертывания, прицеливания и ведения огня из возимых минометов 2С12 «Сани».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Мобилизованные и добровольцы, служащие в минометных расчетах, проходят подготовку для поддержки действий штурмовых отрядов мотострелковых подразделений Центрального военного округа (ЦВО). Кадры учений опубликовало Минобороны РФ.