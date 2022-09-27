Стрельба из РПГ и миномета «Сани»: как проходит подготовка мобилизованных перед отправкой в зону СВО

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Прибывшие на доукомплектование проходят курс теоретической подготовки по знанию способов прицеливания и ведения огня из возимых минометов 2С12 «Сани». В составе расчета военнослужащие отрабатывают практические навыки развертывания и ведения огня по различным мишеням, расположенным на дистанциях от 500 метров до несколько километров.

«Я приехал из Кузбасса. Записался. Но мне, как любому патриоту своей страны, не нравится то, что сейчас творится. Я полностью поддерживаю наше правительство, то есть я считаю, что все они делают правильно. И решил поэтому вступить в Вооруженные Силы», - рассказал водитель-гранатометчик Александр.

Он добавил, что дома его все поняли и поддерживают. Инструктора оценил положительно - «отличный, рассказывает все супер».

«Да не надо бегать, мужики. Надо за свою страну сражаться. Я считаю, фашизм этот надо уничтожать. Зря: убегать не надо», - подбодрил сомневающихся он.

Помимо этого, военнослужащие проходят занятия по стрелковой подготовке, на которых они выполняют контрольные стрельбы из автомата Калашникова и ручных гранатометов РПГ-7В.