Стрельба из АК-12: как проходит боевая подготовка мобилизованных на полигоне в Амурской области
Прибывшие в расположение воинских частей военнослужащие вспоминают свои знания и навыки по огневой подготовке, которые пригодятся в реальной боевой обстановке.
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У мобилизованных мужчин началась боевая подготовка. Так, на одном из полигонов Восточного военного округа (ВВО) в Амурской области военнослужащие мотострелковых подразделений приступили к занятиям в рамках одиночной подготовки.
Под руководством инструкторов, имеющих опыт боевых действий в современных вооруженных конфликтах, военнослужащие выполнили ряд огневых упражнений учебных стрельб. В ходе мероприятий применялись автоматы Калашникова АК-12 и АК-74. Огонь велся по мишеням, обозначающим живую силу условного противника.
Помимо этого, с личным составом подразделений проведены занятия по метанию ручных боевых гранат. Также была отработана пристрелка и приведение стрелкового оружия к нормальному бою.