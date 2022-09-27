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Стрельба из АК-12: как проходит боевая подготовка мобилизованных на полигоне в Амурской области

05:02 27.09.2022
Прибывшие в расположение воинских частей военнослужащие вспоминают свои знания и навыки по огневой подготовке, которые пригодятся в реальной боевой обстановке.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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У мобилизованных мужчин началась боевая подготовка. Так, на одном из полигонов Восточного военного округа (ВВО) в Амурской области военнослужащие мотострелковых подразделений приступили к занятиям в рамках одиночной подготовки.

Под руководством инструкторов, имеющих опыт боевых действий в современных вооруженных конфликтах, военнослужащие выполнили ряд огневых упражнений учебных стрельб. В ходе мероприятий применялись автоматы Калашникова АК-12 и АК-74. Огонь велся по мишеням, обозначающим живую силу условного противника.

Помимо этого, с личным составом подразделений проведены занятия по метанию ручных боевых гранат. Также была отработана пристрелка и приведение стрелкового оружия к нормальному бою.

© Минобороны России

В рамках теоретической подготовки в учебных классах с личным составом прошли занятия по методике и приемам армейской тактической стрельбы. Все это на практике позволит повысить огневую выучку и подготовку военнослужащих к уверенным действиям на поле боя.

«Проводятся с ними занятия для того, чтобы данные военнослужащие вспомнили и освежили свои знания и навыки по огневой подготовке, и уже могли это применить в реальной боевой обстановке», - сообщил инструктор по огневой подготовке Николай.

Старший водитель Евгений рассказал, как он оказался в воинской части и какая у него была мотивация для мобилизации. Сначала он прибыл в военкомат, потом попал в часть, где пробыл несколько дней. Затем военнослужащие были вывезены на полигон.

«Вспоминаем наши навыки. Используем новый автомат Калашникова 12-ой модели. И надо идти и защищать нашу Родину. Если не защитим Родину мы, то никто не будет защищать наших жен, детей. Если мы не встанем на защиту, то нас просто истребят», - рассказал военнослужащий Евгений Тимонькин.

© Минобороны России

Немногим ранее «Звезда» показала, кем на гражданке являются мобилизованные сейчас военнослужащие. Многие из них работают водителями, разнорабочими, IT-специалистами и даже учителями. Вместе с тем, большинство из них имеют опыт боевой службы в горячих точках, а также с детства воспитаны с любовью к Родине и осознанием необходимости ее защиты.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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