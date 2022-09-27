Собянин подписал постановление о присвоении улице на западе Москвы имени Жириновского

Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля этого года.

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о присвоении улице на западе Москвы имени политика, бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Напомним, вчера улица Жириновского уже появилась на карте столицы. Российский политический деятель ушел из жизни 6 апреля этого года.

«Присвоить безымянному объекту улично-дорожной сети, расположенному от Нежинской улицы вдоль границы особо охраняемой природной территории регионального значения "Природный заказник "Долина реки Сетуни" в районе Очаково-Матвеевское Западного административного округа города Москвы, наименование - улица Жириновского», - говорится в тексте постановления, опубликованном на сайте правительства Москвы.

Напомним, в июне Сергей Собянин поручил присвоить название «Площадь Донецкой Народной Республики» безымянному участку территории, которая находится вблизи посольства США в столице. Кроме того, позднее у посольства Британии в Москве повесили табличку «Площадь ЛНР».