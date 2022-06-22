Территории у посольства США в Москве присвоено название «Площадь Донецкой Народной Республики»

Данный район простирается от Большого Девятинского до Малого Конюшковского переулка вдоль Конюшковской улицы.

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Мэр Москвы Сергей Собянин поручил присвоить название «Площадь Донецкой Народной Республики» безымянному участку территории, которая находится вблизи посольства США в столице. Район простирается от Большого Девятинского до Малого Конюшковского переулка вдоль Конюшковской улицы.

«Постановлением правительства Москвы от 13 сентября 2011 года присвоить безымянной территории, расположенной от Большого Девятинского переулка до Малого Конюшковского переулка вдоль Конюшковской улицы в районе Пресненского Центрального административного округа города Москвы, наименование "площадь Донецкой Народной Республики», - сказано в документе, опубликованном на сайте мэра Москвы.

Также стало известно, что в центре столицы планируют открыть посольства Донецкой и Луганской народных республик в России. Точные даты открытия и месторасположение дипмиссий еще не известны.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов выразил свою обеспокоенность усилившейся ненавистью «ко всему русскому» и высказал возражение переименованию улицы Пушкина, которая расположена рядом с мэрией города.