В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Территории у посольства США в Москве присвоено название «Площадь Донецкой Народной Республики»

Елизавета Потейчук
09:30 22.06.2022
Данный район простирается от Большого Девятинского до Малого Конюшковского переулка вдоль Конюшковской улицы.
Территории у посольства США в Москве присвоено название «Площадь Донецкой Народной Республики»
© Фото: Антон Денисов, РИА Новости
Читайте нас на:

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил присвоить название «Площадь Донецкой Народной Республики» безымянному участку территории, которая находится вблизи посольства США в столице. Район простирается от Большого Девятинского до Малого Конюшковского переулка вдоль Конюшковской улицы.

«Постановлением правительства Москвы от 13 сентября 2011 года присвоить безымянной территории, расположенной от Большого Девятинского переулка до Малого Конюшковского переулка вдоль Конюшковской улицы в районе Пресненского Центрального административного округа города Москвы, наименование "площадь Донецкой Народной Республики», - сказано в документе, опубликованном на сайте мэра Москвы.

Также стало известно, что в центре столицы планируют открыть посольства Донецкой и Луганской народных республик в России. Точные даты открытия и месторасположение дипмиссий еще не известны.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов выразил свою обеспокоенность усилившейся ненавистью «ко всему русскому» и высказал возражение переименованию улицы Пушкина, которая расположена рядом с мэрией города.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:21 В стране и мире
Видео
Российские дипломаты в Вашингтоне зажгли свечи в память о годовщине начала ВОВ
08:40 В стране и мире
Видео
На главной высоте: в акции «Завтра была война» на Мамаевом кургане вспомнили защитников Родины
07:35 В стране и мире
Видео
Надпись «Помним» из 10 тысяч свечей зажглась в память о павших в годы ВОВ в Мариуполе
05:02 Армия
Видео
Господство в небе: как российские Су-35 уничтожают украинские самолеты и дроны
05:03 Армия
Видео
Совместный труд человека и робота: как саперы РФ разминируют земли Донбасса
Популярное
Видео
В МО РФ рассказали о провальной попытке ВСУ захватить остров Змеиный
Видео
МО РФ: украинская провокация в Черном море создала угрозу экологической катастрофы
Видео
Путин заявил, что тяжелая МБР «Сармат» встанет на боевое дежурство уже до конца года
Видео
Шойгу заявил, что ВС РФ сделают все для обеспечения военной безопасности России
Песков: РФ больше никогда не будет доверять Западу
Самолет Ан-2 пропал с радаров в Якутии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.