В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Байден заявил, что Трамп с его сторонниками угрожают самими основам США

Алиса Краузе
06:04 02.09.2022
Президент США назвал Трампа со сторонниками воплощением экстремизма.
Байден заявил, что Трамп с его сторонниками угрожают самими основам США
© Фото: Lev Radin Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

Бывший глава Соединенных Штатов Дональд Трамп с его сторонниками воплощает собой экстремизм, являющийся угрозой для основ политической системы США. Такое заявление сделал действующий американский лидер Джо Байден во время своего антиреспубликанского выступления в Филадельфии.

По словам президента, Трамп и все, кто поддерживает лозунг MAGA (Make America Great Again), представляют опасность для равенства и демократии.

«И мы сделаем самим себе только хуже, если будем притворяться, что это не так», - обозначил Байден.

Ранее в поместье Мар-а-Лаго, принадлежащем Дональду Трампу, был проведен обыск, в котором участвовали не менее 100 агентов ФБР. В Республиканской партии США действия сотрудников Федерального бюро расследований сравнили с тактикой гестапо.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:31 В стране и мире
Президент Аргентины заявил, что вице-президента пытались убить
05:06 В стране и мире
Байден считает, что США находятся в переломном моменте
04:42 В стране и мире
В ЦБ заявили, что валютные вклады фактически стали рублевыми
02:33 В стране и мире
РБК: в Европе рассказали, что станет с изъятой у россиян на границе валютой
01:14 В стране и мире
Зеленский упразднил украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе
Популярное
Видео
Шойгу поздравил учащихся и преподавателей заведений Минобороны с Днем знаний
МО РФ: российские войска потопили две баржи с десантом ВСУ недалеко от ЗАЭС
ВС РФ приняли меры по уничтожению попытавшихся захватить ЗАЭС диверсантов ВСУ
МО РФ: за двое суток безуспешных атак ВСУ уничтожено более 1 700 украинских военнослужащих
Видео
«Много несправедливого»: Станкевич о критике Горбачева в России
Умер Михаил Горбачев
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.