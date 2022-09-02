Байден заявил, что Трамп с его сторонниками угрожают самими основам США

© Фото: Lev Radin Keystone Press Agency Globallookpress

Бывший глава Соединенных Штатов Дональд Трамп с его сторонниками воплощает собой экстремизм, являющийся угрозой для основ политической системы США. Такое заявление сделал действующий американский лидер Джо Байден во время своего антиреспубликанского выступления в Филадельфии.

По словам президента, Трамп и все, кто поддерживает лозунг MAGA (Make America Great Again), представляют опасность для равенства и демократии.

«И мы сделаем самим себе только хуже, если будем притворяться, что это не так», - обозначил Байден.

Ранее в поместье Мар-а-Лаго, принадлежащем Дональду Трампу, был проведен обыск, в котором участвовали не менее 100 агентов ФБР. В Республиканской партии США действия сотрудников Федерального бюро расследований сравнили с тактикой гестапо.