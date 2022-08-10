Однопартийцы Трампа сравнили обыски в его имении с действиями гестапо

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Действия сотрудников ФБР, учинивших обыск в поместье экс-президента США Дональда Трампа, сравнили с тактикой гестапо. С таким заявлением выступил ряд представителей Республиканской партии. По их мнению, подобный произвол может происходить только в странах третьего мира, где у власти находятся диктаторы.

Однопартийцы 45-го президента США призвали к тщательному расследованию инцидента, пишет газета The Washington Post. Кроме того, бывший вице-президент Майк Пенс указал на ангажированность со стороны Минюста, который курирует деятельность ФБР. В схожей тональности прозвучали выступления других видных партийных деятелей.

Ранее стало известно, что в обыске имения Мар-а-Лаго участвовали не менее 100 агентов ФБР. Скорее всего, агентов интересовали документы, которые Дональд Трамп взял с собой из Белого дома. Как сообщалось ранее, на протяжении нескольких месяцев экс-лидер США не возвращал их по запросу Национального архива и шел на встречу только тогда, когда возникала угроза их принудительного изъятия.