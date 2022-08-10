В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Однопартийцы Трампа сравнили обыски в его имении с действиями гестапо

Ян Брацкий
10:57 10.08.2022
В обысках имения 45-го президента США принимали участие не менее 100 сотрудников Федерального бюро расследований.
Однопартийцы Трампа сравнили обыски в его имении с действиями гестапо
© Фото: cbenavidesTV 4, twitter
Читайте нас на:

Действия сотрудников ФБР, учинивших обыск в поместье экс-президента США Дональда Трампа, сравнили с тактикой гестапо. С таким заявлением выступил ряд представителей Республиканской партии. По их мнению, подобный произвол может происходить только в странах третьего мира, где у власти находятся диктаторы.

Однопартийцы 45-го президента США призвали к тщательному расследованию инцидента, пишет газета The Washington Post. Кроме того, бывший вице-президент Майк Пенс указал на ангажированность со стороны Минюста, который курирует деятельность ФБР. В схожей тональности прозвучали выступления других видных партийных деятелей.

Ранее стало известно, что в обыске имения Мар-а-Лаго участвовали не менее 100 агентов ФБР. Скорее всего, агентов интересовали документы, которые Дональд Трамп взял с собой из Белого дома. Как сообщалось ранее, на протяжении нескольких месяцев экс-лидер США не возвращал их по запросу Национального архива и шел на встречу только тогда, когда возникала угроза их принудительного изъятия.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:36 В стране и мире
Полиция Парижа в аэропорту открыла огонь по угрожавшему им ножом мужчине
11:08 В стране и мире
Видео
Глава МО США прибыл в Латвию для обсуждения дальнейшей поддержки Украины
10:19 В стране и мире
Мэр Горловки сообщил о сильных боях в районе поселка Зайцево
09:16 В стране и мире
Видео
Укол «Рапирой»: как подразделения ДНР теснят ВСУ под Авдеевкой
08:36 В стране и мире
Видео
Взрыв на трассе: в США потерпел крушение легкомоторный самолет
Популярное
Видео
МО РФ: батальон 14-й мехбригады ВСУ самовольно покинул позиции в ходе наступления ВС РФ
Минобороны: ВСУ заминировали автомобильный мост в Запорожской области для обвинения РФ в его подрыве
МО РФ: обстрелы ВСУ Запорожской АЭС создают угрозу ядерной безопасности Европы
МО: ВСУ развернули минометы в пригороде Славянска и планируют обстрелять беженцев
Видео
МО РФ: в Днепропетровской области уничтожено более 80 наемников «Иностранного легиона»
Видео
МО РФ: под Харьковом уничтожен украинский взвод РСЗО HIMARS и «Ольха»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.