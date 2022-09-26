В стране и мире Кравцов заявил, что открывший стрельбу в ижевской школе состоял на учете с диагнозом «шизофрения» Игнат Далакян Кравцов добавил, что ему удалось убить охранника и проникнуть в школу. © Фото: Сергей Кузнецов, РИА Новости Читайте нас на: Нападавший в школе Ижевска имел диагноз «шизофрения» и стоял на психиатрическом учете. Об этом сообщил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. «Установлено, что он уже стоял на психиатрическом учете, страдал заболеванием шизофрения. Ему удалось убить охранника, проникнуть в школу», - передает РИА Новости слова Кравцова. Напомним, сообщения о стрельбе в школе №88 на Пушкинской улице в Ижевске поступили утром 26 сентября. В результате трагедии погибли пятнадцать человек, 11 из которых - дети. Еще 24 человека, в том числе 22 ребенка, получили ранения. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин скорбит из-за гибели людей в ижевской школе. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика