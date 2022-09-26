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Bloomberg: две страны ЕС выступили против потолка цен на российскую нефть

Игнат Далакян
16:39 26.09.2022
Как отмечает Bloomberg, заключение соглашения скорее всего будет отложено, пока не будет согласован более широкий пакет санкций.
Bloomberg: две страны ЕС выступили против потолка цен на российскую нефть
© Фото: Patrick Pleul, dpa, Globallookpress
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Страны Европейского союза скорее всего отложат заключение соглашения по вопросу установления предельной цены на нефть из Российской Федерации из-за разногласий, Кипр и Венгрия среди стран, выступивших против. Такое сообщение передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечает агентство, заключение соглашения скорее всего будет отложено, пока не будет согласован более широкий пакет санкций.

По сообщению источников агентства, Кипр и Венгрия являются одними из тех стран, которые высказались против предложения о введении ограничения на цены на российскую нефть, а такие вопросы в Евросоюзе требуют единогласия.

Ранее Индия со скепсисом отнеслась к идее установления лимита цен на российскую нефть. Посол РФ в Индии Денис Алипов рассказал, что Соединенные Штаты всеми силами пытаются втянуть страну в эту затею.

До этого, в свою очередь, в США заявляли, что план ограничения цен на российскую нефть содержит «четкие стимулы» для Москвы. Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявлял, что политика, основанная на отказе от продажи «черного золота» не имеет смысла.

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