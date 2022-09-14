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Индия скептически восприняла идею установления лимита цен на российскую нефть

Егор Левин
14:05 14.09.2022
По данным посла России в Индии Дениса Алипова, с начала 2022 года доля нефти из РФ в индийском импорте возросла до 12-13%.
Индия скептически восприняла идею установления лимита цен на российскую нефть
© Фото: Patrick Pleul, dpa, Globallookpress
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В Индии со скепсисом отнеслись к идее установления лимита цен на нефть из России. Хотя США, в свою очередь, всеми силами стремятся втянуть страну в эту затею. Об этом рассказал посол России в Индии Денис Алипов. По его словам, Штаты понимают, что Индия нужна им в качестве одного из крупнейших потребителей.

«Индийцы, конечно, заинтересованы в снижении мировых цен на энергоресурсы, но отнюдь не уверены, что планы американцев сработают. Не уверен, что сами США в этом уверены. В Нью-Дели знают, что Россия в ущерб себе торговать не будет», - заявил дипломат.

По данным Алипова, с начала 2022 года доля российской нефти в индийском импорте возросла до 12-13%. В августе, по его словам, поставки достигали одного миллиона баррелей в сутки.

«Мы и ранее говорили о перспективности долгосрочных контрактов по энергоносителям, а сейчас они тем более становятся насущной необходимостью. Предметный диалог на этот счет ведется», - цитирует посла РИА Новости.

Ранее в ЕС заявили о намерении сократить экспорт нефти из РФ к концу года на 92%. Как заявил по теме президент Франции Эммануэль Макрон, страны Евросоюза намерены «избавиться от зависимости от российской нефти как можно скорее».

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