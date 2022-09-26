В Удмуртии объявлен траур после трагедии со стрельбой в школе

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Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов проинформировал, что в регионе объявлен трехдневный траур по погибшим в результате стрельбы в школе №88 города Ижевска. Также Бречалов проинформировал о действующей горячей линии, по телефонам которой будет оказываться психологическая помощь родным и близким жертв трагедии.

«С сегодняшнего дня и до 29 сентября в Удмуртской Республике объявлен траур по погибшим в школе №88», - написал губернатор у себя в Telegram-канале.

Напомним, в результате стрельбы в ижевской школе погибли девять человек, пять из которых - несовершеннолетние. Открывший огонь после прибытия экстренных служб некоторое время продолжал отстреливаться от полиции. Глава Удмуртии позднее сообщил, что стрелок покончил с собой.