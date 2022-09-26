Киргизия и Таджикистан договорились отвести тяжелую технику от линии границы

Это решение является одним из пунктов протокола, составленного для урегулирования конфликта на границе двух стран.

© Фото: Игорь Егоров, РИА Новости

Бишкек и Душанбе договорились отвести от границы двух стран тяжелую технику. Об этом сообщил глава киргизского Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев.

Он напомнил про протокол о прекращении конфликта между Киргизией и Таджикистаном. По словам Ташиева, протокол предписывает в том числе урегулировать ситуацию на границе и отвести военную технику.

«Одним из важнейших пунктов этого протокола является отвод тяжелой военной техники от границы. Оставим в ведении погранслужбы только те вооружения, которыми можно охранять государственные границы, а не воевать. То есть мы танки, пушки все должны убрать», - передает РИА Новости его слова.

Ташиев заверил, что киргизская сторона намерена следовать всем пунктам протокола и будет ожидать того же от Таджикистана. Ранее президенты Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров договорились решить конфликт на границе государств дипломатическим путем.

Боестолкновения начались 16 сентября, остановились, затем возобновились 17 сентября. В Бишкеке позже сообщили о 62 погибших и 198 пострадавших, в Душанбе - о 41 погибшем и 30 пострадавших.