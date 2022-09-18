МИД Киргизии призвал Таджикистан решить пограничный конфликт на переговорах

Внешнеполитическое ведомство Киргизии распространило заявление о военном столкновении на границе с Таджикистаном.

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Киргизия рассматривает конфликт на границе с Таджикистаном как акт агрессии соседней страны и призывает к необходимости мирных переговоров. Заявление о событиях киргизско-таджикской границе опубликовано на сайте МИД Киргизии.



Бишкек расценивает события на границе как «заранее спланированный вооруженный акт агрессии Республики Таджикистан в отношении нашего государства» и приводит данные о количестве пострадавших.

«В результате бесчеловечных действий таджикской стороны, по состоянию на 18 сентября 2022 года, погибли 46 и пострадали 140 граждан Киргизской Республики. Вынужденной эвакуации подвергнуто около 140 тыс. человек. Нанесен колоссальный материальный ущерб», - заявили в МИД Киргизии.

МИД Киргизии призвал руководство Душанбе к переговорам, чтобы разрешить все спорные вопросы мирным путем.

«МИД Киргизской Республики вновь подтверждает неизменную позицию о необходимости разрешения спорных вопросов между двумя странами исключительно мирным путем и политико-дипломатическими методами за столом переговоров», - резюмировали в МИД.

Напомним ,что ранее президенты Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров договорись о необходимости дипломатическими средствами решить возникший вооруженный конфликт на границе двух стран. О мирных перспективах двусторонних отношений лидеры Таджикистана и Киргизии заявили по итогам встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.