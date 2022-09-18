В Бишкеке назвали число погибших в конфликте с Таджикистаном граждан Киргизии

В зоне конфликта на киргизо-таджикской границе растет число убитых и раненых.

© Фото: Сыргак Бактыяров РИА Новости

По данным Министерства здравоохранения Киргизии, количество погибших в зоне вооруженного конфликта на киргизо-таджикской границе снова увеличилось и достигло 59 человек. Об этом со ссылкой на киргизский Минздрав сообщило РИА Новости.

Информация о жертвах военного конфликта с Таджикистаном обновилась в течение суток 18 сентября. Несколькими часами ранее МИД Киргизии заявил о 46 погибших в результате вооруженного противостояния границе с Таджикистаном.

Выросло в течение суток и количество пострадавших от атак с таджикской стороны.

«В результате бесчеловечных действий таджикской стороны, по состоянию на 18 сентября 2022 года, пострадали 140 граждан Киргизской Республики. Вынужденной эвакуации подвергнуто около 140 тысяч человек», - заявили во внешнеполитическом ведомстве Киргизии.

Напомним, что по оперативным сведениям Минздрава Киргизии, с 16 по 17 сентября количество пострадавших увеличилось с 87 до 129 человек.

Ранее МИД Киргизии призвал руководство Душанбе к переговорам, чтобы разрешить все спорные вопросы мирным путем.



