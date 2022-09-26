Стрелок в школе Ижевска продолжает отстреливаться от полиции

В МВД уточнили, что стрелка пока не задержали.

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Открывший огонь в школе №88 в Ижевске продолжает отстреливаться от полиции. По словам очевидцев, в учебном заведении все еще слышны взрывы.

Сообщения о стрельбе в школе №88 на Пушкинской улице в Ижевске поступили утром 26 сентября. Учеников и учителей начали эвакуировать из здания, на место происшествия были вызваны экстренные службы.

Отмечается, что в результате инцидента погиб школьный охранник и пострадали дети. Также известно, что стрелявшего еще не задержали. Кроме того, глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что лично следит за происходящим в школе.