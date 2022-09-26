В МВД сообщили о шести жертвах стрельбы в школе Ижевска
В Министерстве внутренних дел по Республике Удмуртия проинформировали о шести погибших в результате стрельбы в школе №88 города Ижевска. Кроме того, по данным ведомства, еще порядка 20 человек пострадали.
«На данный момент известно о шести погибших и около 20 пострадавших от его действий. Информация уточняется», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы регионального МВД.
Немногим ранее глава Удмуртской Республики Александр Бречалов сообщил, что стрелок покончил с собой. Кроме того, он подтвердил гибель охранника и нескольких детей.
Сообщения о стрельбе в школе №88 на Пушкинской улице в Ижевске поступили утром 26 сентября. Учеников и учителей начали эвакуировать из учебного заведения. Открывший огонь после прибытия экстренных служб некоторое время продолжал отстреливаться от полиции.