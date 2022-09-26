Стало известно о трех погибших в результате стрельбы школьниках ижевской школы

Также погиб охранник и трое человек пострадали.

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По неподтвержденной информации, в результате стрельбы в школе №88 Ижевска погибли трое школьников. Еще один из погибших был охранником. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«В результате стрельбы в ижевской школе погибли шесть человек, трое из них школьники. Убитым детям - 10 лет, 11 и 15. Еще трое погибших взрослые - охранник и двое - мужчина и женщина. Еще семь человек пострадали», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о минимум трех раненых в результате стрельбы. Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов подтвердил, что среди жертв и пострадавших есть дети.

Стрелок какое-то время отстреливался от полиции, после чего покончил с собой. Эту информацию также подтвердил глава Удмуртии.