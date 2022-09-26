Минимум три человека ранены после стрельбы в школе Ижевска

© Фото: Ижевск Где Гай Стоят (ИГГС), VK

В результате стрельбы в школе Ижевска пострадали минимум три человека. Отмечается, что неизвестный мужчина в черной одежде ворвался в класс и открыл стрельбу по детям.

По данным Telegram-канала «112» в результате инцидента погиб охранник. К школе стягиваются кареты скорой помощи и полицейские машины. Уточняется, что стрелявший еще не задержан.

Напомним, сообщения о стрельбе в школе №88 на Пушкинской улице в Ижевске поступили утром 26 сентября. Учеников и учителей начали эвакуировать из здания, на место происшествия были вызваны экстренные службы.