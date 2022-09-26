В МВД сообщили, что стрелка в ижевской школе пока не задержали
© Фото: Ижевск Где Гай Стоят (ИГГС), VK
В МВД сообщили, что стрелка в ижевской школе пока не задержали.
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В МВД сообщили, что стрелка в ижевской школе пока не задержали
© Фото: Ижевск Где Гай Стоят (ИГГС), VK
В МВД сообщили, что стрелка в ижевской школе пока не задержали.
В ДPУГИХ CMИ
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