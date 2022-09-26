«Полностью провалились»: глава МИД Венгрии о результате антироссийских санкций

Высокопоставленный дипломат указал на то, что вводя против России ограничительные меры, Европа попала в свою же ловушку, получив высокую инфляцию, высокие цены на коммуслуги, газ и питание, а также рецессию в экономике.

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В Венгрии вновь оценили эффект от применяемых к России санкционных мер. Констатируется, что страдает от них в первую очередь сама Европа. Ощутимый эффект в виде увеличившихся инфляции и цен, а также рецессия европейской экономики - следствие антироссийских санкций.

С таким заявлением выступил в эфире местного радио министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Его слова приводит РИА Новости.

«Шаги, выбор, реакции Евросоюза на войну на Украине, которые были до сих пор, полностью провалились, поскольку санкции нанесли Европе гораздо больший ущерб, чем России, и наносят огромный вред европейской экономике. Ведь до небес взлетели европейская инфляция, коммунальные расходы, цены на природный газ и продукты питания. И все это из-за санкций, а экономика континента оказалась в рецессии», - сказал глава МИД.

Аналогичное мнение ранее выразил и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, введенные санкции наносят больший ущерб Европе, чем России. Тогда он призвал членов правящей коалиции - партий Фидес и Христианско-демократической народной партии - сделать все возможное для отмены Европой антироссийских санкций до конца года.

Позже российский эксперт предрек начало внутриполитической борьбы между странами ЕС из-за газа. Эксперт оценил слова главы дипломатического ведомства Венгрии Петера Сийярто о том, что у страны достаточно запасов газа в хранилищах, но ряду государств не хватит топлива зимой.