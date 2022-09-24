Эксперт: в Евросоюзе из-за газа начинается внутриполитическая борьба между странами

Не все европейские страны могут отказаться от российского топлива.

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Замгенерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил, что в Евросоюзе начинается внутриполитическая борьба между странами. Так он прокомментировал слова главы венгерского МИД Петера Сийярто о том, что у страны достаточно запасов газа в хранилищах, но ряду государств не хватит топлива зимой.

«Венгрия в данной ситуации занимает определённую позицию, связанную с тем, что нужно отменить часть санкций, потому что они негативно сказываются на экономике ЕС в целом и на Венгрии в частности», — сказал специалист в интервью RT.

При этом директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец добавил, что не все европейские страны могут отказаться от российского газа.

«Даже если есть возможность его закупить, то нет возможности его доставить», — заявил эксперт.

Также Алексей Зубец отметил, что некоторые производства вообще не могу отказаться от газа. В пример он привел предприятия по изготовлению азотных удобрений. По его словам, заявление Венгрии является ответом странам, требующим ввести полный запрет на российский газ.

Напомним, недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал власти ЕС отменить антироссийские санкции ради спасения собственной экономики. Они, по его мнению, наносят больший ущерб Европе, чем России.