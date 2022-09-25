В Госдуме пообещали разбираться с каждым обращением о нарушениях в ходе частичной мобилизации

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Госдума РФ будет разбираться с каждым обращением, связанным с нарушениями в ходе частичной мобилизации. Об этом заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

По его словам, депутатам поступают различные обращения по поводу нарушений.

«С каждым случаем правильно разбираться отдельно. Если допущена ошибка - необходимо ее исправить», - написал Володин в своем Telegram-канале.

Тем, кто столкнулся с фактами нарушений норм указов, законов и подзаконных актов, необходимо сообщать об этом. Власти, с свою очередь, должны понимать свою ответственность.

«На обращения обязательно будем реагировать», - заверил Володин.

Вопросы, касающиеся частичной мобилизации, регулируются федеральными законами, указами президента России, постановлениями правительства и приказами Минобороны, уточнил спикер. К частичной мобилизации нельзя относиться формально, так как «от ее эффективности зависит боеспособность Вооруженных сил и решение задач в рамках спецоперации», подчеркнул он.

В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация, в рамках которой планируется призвать 300 тысяч резервистов, в первую очередь призывают тех, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность и опыта боевых действий. Ранее президент РФ подписал указ, согласно которому от призыва на военную службу освобождаются студенты очной и очно-заочной формы.