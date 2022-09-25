Депутат Колесников рассказал, почему решил отправиться в зону спецоперации

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Депутат Госдумы России Олег Колесников в разговоре со «Звездой» объяснил свое решение отправиться в зону специальной военной операции. По его словам, его военный опыт будет востребован на передовой.

«Для меня очень важно именно сегодня, в эти сложные дни для нашей страны, быть там. Я служил в армии, имею опыт майора запаса, как раз артиллерист, командир орудия. Это то, что мне кажется сегодня востребовано там... Жду, что мы их победим, как можно быстрее. Наверное, этого ждут все», - рассказал Колесников.

Депутат отметил, что в Госдуме сегодня очень много патриотично настроенных людей.

«Я думаю, что очень много заявлений написано. Уже спикер будет решать, уже партия будет решать: кого отправлять, кого не отправлять, потому что мы тоже понимаем, что не могут отправить всех и не могут отправить большинство. Государственная дума - очень важный орган именно сейчас, очень нужно много важных принимать законов, касающихся, в том числе, и специальной военной операции», - добавил собеседник.

Ранее о направлении в зону спецоперации также попросили председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов и зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол.