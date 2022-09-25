В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Депутат Колесников рассказал, почему решил отправиться в зону спецоперации

Анна Касаткина
09:39 25.09.2022
По словам депутата, очень важно поддержать страну в сложные дни.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Госдума РФ
Читайте нас на:

Депутат Госдумы России Олег Колесников в разговоре со «Звездой» объяснил свое решение отправиться в зону специальной военной операции. По его словам, его военный опыт будет востребован на передовой.

«Для меня очень важно именно сегодня, в эти сложные дни для нашей страны, быть там. Я служил в армии, имею опыт майора запаса, как раз артиллерист, командир орудия. Это то, что мне кажется сегодня востребовано там... Жду, что мы их победим, как можно быстрее. Наверное, этого ждут все», - рассказал Колесников.

Депутат отметил, что в Госдуме сегодня очень много патриотично настроенных людей.

«Я думаю, что очень много заявлений написано. Уже спикер будет решать, уже партия будет решать: кого отправлять, кого не отправлять, потому что мы тоже понимаем, что не могут отправить всех и не могут отправить большинство. Государственная дума - очень важный орган именно сейчас, очень нужно много важных принимать законов, касающихся, в том числе, и специальной военной операции», - добавил собеседник.

Ранее о направлении в зону спецоперации также попросили председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов и зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:33 В стране и мире
Бывший нардеп Украины Журавко погиб после ракетного удара по гостинице в Херсоне
09:18 В стране и мире
В Алчевске эвакуировали участковые комиссии из-за обстрела
06:28 Армия
Видео
Награждение на передовой: кадры вручения медалей военнослужащим ВДВ РФ
06:05 В стране и мире
Видео
Мобилизованные и добровольцы прибывают в военкоматы Калининграда
05:20 В стране и мире
Украинских шпионов-егерей заповедника обезвредили в Херсонской области
Популярное
Песков объяснил, зачем нужен пропущенный 7-й пункт в указе о частичной мобилизации
Видео
Шойгу заявил, что мобилизованные будут иметь статус и денежное содержание военнослужащих по контракту
Видео
Шойгу: военнослужащие по призыву в зону спецоперации отправляться не будут
Видео
«Ты че такой суровый?»: Путин с шутки начал встречу с инженерами в Новгороде
Видео
Путин пообещал использовать все имеющиеся в распоряжении средства для защиты России
Видео
Бойцы «Вагнера» рассказали об израильском наемнике, воевавшем за ВСУ под Артемовском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.